Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin'in Bazı Bölgelerinde Şiddetli Yağış ve Fırtına İçin Yeniden Mavi Alarm Verildi

Çin'in Bazı Bölgelerinde Şiddetli Yağış ve Fırtına İçin Yeniden Mavi Alarm Verildi

Güncel Haberler

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, bazı güney bölgelerinde sert hava koşulları yüzünden yeniden mavi alarm verdi.

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, bazı güney bölgelerinde sert hava koşulları yüzünden yeniden mavi alarm verdi.

Merkezin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre Cumartesi sabahından Pazar sabahına kadar Hunan, Jiangxi, Fujian, Guangxi ve Guangdong'un bazı kısımlarında gök gürültülü sağanak yağış, fırtına ve dolu etkili olacak.

Merkez, halka ani sel, toprak kayması ve çamur kaymalarına karşı önlem almaları ve açık hava etkinliklerinin azaltılması tavsiyesinde bulundu. Merkez, etkilenen su yollarında çalışan veya buralardan geçen gemilerin limana dönmesi veya alternatif rotalar kullanması gerektiğini bildirdi.

Çin'de sert hava koşulları için üç kademeli olarak kullanılan renk kodlu hava uyarı sisteminde turuncu en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu sarı ve mavi takip ediyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Fırtına Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title