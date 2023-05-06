Çin'in Bazı Bölgelerinde Şiddetli Yağış ve Fırtına İçin Yeniden Mavi Alarm Verildi

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, bazı güney bölgelerinde sert hava koşulları yüzünden yeniden mavi alarm verdi.

Merkezin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre Cumartesi sabahından Pazar sabahına kadar Hunan, Jiangxi, Fujian, Guangxi ve Guangdong'un bazı kısımlarında gök gürültülü sağanak yağış, fırtına ve dolu etkili olacak.

Merkez, halka ani sel, toprak kayması ve çamur kaymalarına karşı önlem almaları ve açık hava etkinliklerinin azaltılması tavsiyesinde bulundu. Merkez, etkilenen su yollarında çalışan veya buralardan geçen gemilerin limana dönmesi veya alternatif rotalar kullanması gerektiğini bildirdi.

Çin'de sert hava koşulları için üç kademeli olarak kullanılan renk kodlu hava uyarı sisteminde turuncu en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu sarı ve mavi takip ediyor.