Çin'in Bayanbulak Çayırındaki Muhteşem İlkbahar Manzarası

Baharın gelmesiyle, Çin'in kuzeybatısında bulunan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde, ülkenin en büyük ikinci çayırı Bayanbulak'ta oluşan bulut denizi büyüleyici bir manzara oluşturuyor.

Baharın gelmesiyle, Çin'in kuzeybatısında bulunan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde, ülkenin en büyük ikinci çayırı Bayanbulak'ta oluşan bulut denizi büyüleyici bir manzara oluşturuyor.

Dolambaçlı nehirleri ve koyunlarının yanı sıra bu doğal alanda keşfedilecek daha çok şey var.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)