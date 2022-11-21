Çin'in Batısını Dünyaya Bağlayan Ticaret Koridorunda Rotalar Genişledi

CHONGQİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Bir ticaret ve lojistik geçidi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda, yılın başından bu yana 78 yeni yük rotası açılarak koridorun hizmete girdiği 2017'den bu yana yeni bir yıllık rekor kırıldı.

CHONGQİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Bir ticaret ve lojistik geçidi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda, yılın başından bu yana 78 yeni yük rotası açılarak koridorun hizmete girdiği 2017'den bu yana yeni bir yıllık rekor kırıldı.

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun lojistik ve operasyonlar koordinasyon merkezi müdürü Liu Wei, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin ulaşım merkezi olmasıyla, koridorun varış noktası sayısını 113 ülke ve bölgede 338 limana çıkardığını söyledi.

Merkez tarafından sağlanan verilere göre, Chongqing bu yılın ilk üç çeyreğinde, koridor yoluyla taşıdığı kargonun hacmini bir önceki yıla göre yüzde 29 artırarak 105.000 TEU'ya, kargo değerini ise yüzde 46 artırarak 19,1 milyar yuana (yaklaşık 2,68 milyar ABD doları) çıkardı.

Çin'in batısındaki bölgeler ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) bazı üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen kara-deniz ticaret koridoru, demiryolları, otoyollar ve su yolları gibi çeşitli yollarla verimli yük taşımacılığı sağlıyor.

Liu'ya göre yeni kurulan güzergahlar arasında Çin'in Chongqing, Guizhou, Ningxia, Gansu ve Hunan'ı Laos, Vietnam ve Myanmar'a bağlayan güzergahlar yer alıyor.