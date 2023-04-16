Çin'in Batısında Bilim-Teknoloji İnovasyon Merkezi İnşa Edilecek

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin, Sichuan eyaletine bağlı Chengdu ve Chongqing Belediyesi'ni "batı bilim şehrinin" inşasını hızlandırmaları ve ulusal etkiye sahip bir bilim ve teknoloji inovasyon merkezi kurmaları konusunda destekleyecek.

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'nin bir görünümü, 6 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin, Sichuan eyaletine bağlı Chengdu ve Chongqing Belediyesi'ni "batı bilim şehrinin" inşasını hızlandırmaları ve ulusal etkiye sahip bir bilim ve teknoloji inovasyon merkezi kurmaları konusunda destekleyecek.

Söz konusu merkezin kurulmasına yönelik belge, aralarında Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi ve Sichuan eyaleti yönetimlerinin de bulunduğu 12 merkezi kurum tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Belgeye göre Chengdu, Chongqing ve Mianyang şehirlerindeki mevcut bilim-teknoloji parkları, bilim şehrinin start-up bölgeleri olacak ve bölgenin imarını hızlandırmak ve işbirliğine dayalı bir inovasyon ağı oluşturmak için çaba gösterilecek.

Kurulacak merkezin temel hedeflerine yer verilen belgeye göre, 2025 yılına kadar dünya standartlarında bir dizi inovasyon platformu ve araştırma üssü kurulacak ve malzeme bilimi ile nükleer bilim gibi temel disiplinlerde yenilikçi araştırmalara öncülük etmek amacıyla bir grup tanınmış üniversite, kurum ve yenilikçi işletme bir araya getirilecek.

Öte yandan belgede 2025 yılına kadar ulaşılması gereken, bölgesel GSYİH'nın yüzde 5'inden fazlasını toplam Ar-Ge harcamalarına yatırmak ve 10.000 kişi başına 80'den fazla yüksek değerli patent üretmek gibi belirli hedefler vurgulandı.

Belgeye göre, bilim şehri 2035 yılına kadar kapsamlı bir bilim merkezi haline getirilecek, dünyanın dört bir yanından en iyi bilim insanlarını kendine çekecek, kilit önemdeki alanlarda bilimsel atılımlar gerçekleştirecek ve endüstrileri küresel değer zincirlerinin en üst noktalarına taşıyacak.