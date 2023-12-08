Çin'in batarya devi CATL, Hong Kong'da uluslararası yönetim merkezi kuracak

Çin'in batarya devi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL), Hong Kong Bilim Parkı ile bir mutabakat zaptı imzaladı. CATL'nin uluslararası yönetim merkezi ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezini Hong Kong'da kurma kararı, Hong Kong'un inovasyon ve teknoloji sektörünün gelişimini destekleyen yönetim tarafından memnuniyetle karşılandı.

HONG KONG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in batarya devi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL), Perşembe günü Hong Kong Bilim Parkı ile bir mutabakat zaptı imzaladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin finanstan sorumlu sekreteri Paul Chan, CATL'nin uluslararası yönetim merkezi ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezini Hong Kong'da kurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yeni Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin, Hong Kong'un inovasyon ve teknoloji sektörünün gelişimini aktif şekilde desteklediğini kaydeden Chan, CATL'nin kararının bu gelişimin teşvik edilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin inovasyon, teknoloji ve sanayiden sorumlu sekreteri Sun Dong ise CATL'nin Hong Kong'u uluslararası yönetim merkezi olarak seçmesinin, Hong Kong'un uluslararası bir inovasyon ve teknoloji merkezi inşa etme ve Hong Kong'un uluslararası finans merkezi statüsünü pekiştirme çabalarına yönelik bir güven oyu anlamına geldiğini vurguladı.

2011 yılında kurulan CATL, dünya üzerinde 13 batarya imalat üssü kurmuş durumda. Şirket, dünyada güç bataryası sevkiyatları bakımından art arda altı yıldır, güç depolama bataryası sevkiyatları açısındansa üst üste iki yıldır ilk sırada yer alıyor.