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Çin'in Başkentindeki Saray Müzesi Beyaza Büründü

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BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de kar altında kalan Saray Müzesi'ni ziyaret eden turistler, 13 Aralık 2023. Çarşamba günü tipiye yönelik sarı alarmı yineleyen Çin meteoroloji idaresi yetkilileri, ülkenin kuzeyinde yoğun kar yağışı tahmininde bulundu.

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de kar altında kalan Saray Müzesi'ni ziyaret eden turistler, 13 Aralık 2023.

Çarşamba günü tipiye yönelik sarı alarmı yineleyen Çin meteoroloji idaresi yetkilileri, ülkenin kuzeyinde yoğun kar yağışı tahmininde bulundu. (Fotoğraf: Zhang Chuanqi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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