Çin'in Başkentindeki Saray Müzesi Beyaza Büründü
BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Saray Müzesi'nin Shenwu Kapısı önünde aileleriyle görüntülü sohbet eden insanlar, 11 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)
BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Saray Müzesi'nin Shenwu Kapısı önünde aileleriyle görüntülü sohbet eden insanlar, 11 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)