Çin'in Başkenti Beijing, Sahne Sanatları Merkezi Olmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing Çin Yeni Yılı'na hazırlanıyor. Kentte 14 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar somut olmayan kültürel miras performansları, tapınak panayırları, çiçek sergileri, sanat performansları ve sergileri kapsayan 4.000'den fazla kültürel etkinlik planlanıyor.

Beijing Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosu'na göre, etkinliklerin bir kısmı çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçekleştirilecek ve Finlandiya, Yunanistan, Kanada, Belçika gibi ülkelerdeki izleyicilerle paylaşılabilecek.

Çin Yeni Yılı ve Bahar Festivali bu yıl 22 Ocak'a denk geliyor. Bir hafta sürecek resmi tatil boyunca Çinliler aileleriyle biraraya gelecek, Bahar Festivali manileri yazılacak ve tapınak panayırlarına ziyaretler gibi Çin gelenekleri yerine getirilecek.

Zengin kültürel mekanlara sahip olan Beijing'in birçok kültürel etkinliğe sahne olması bekleniyor. Geçmişi 1937'ye kadar uzanan Chang'an Büyük Tiyatrosu ve ünlü Mei Lanfang Tiyatrosu gibi uzun geçmişe sahip tiyatroların yanı sıra, şehirde genç izleyiciler arasında popüler olan ve sayısı giderek artan küçük tiyatrolar da bulunuyor.

Beijing Belediye Başkanı Yin Yong, Perşembe günü sona eren Beijing Belediye Halk Kongresi'nin yıllık oturumunda, Çin başkentinin halka daha etkileyici eserler sunmak için bir performans sanatları merkezi haline gelme hedefi belirlediğini söyledi.

Beijing Dans Akademisi Parti Başkanı ve aynı zamanda belediye meclisi üyesi olan Batuu, "Beijing, ülkenin en iyi sanat topluluklarına, okullarına ve sanatçılarına ev sahipliği yapıyor. Beijing'i bir 'sahne sanatları şehri' haline getirmek için daha iyi kültürel eserler ve klasik oyunlar üretmeliyiz" dedi.