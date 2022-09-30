Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni
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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Tian'anmen Meydanı'nda Şehitler Günü münasebetiyle, yaşamını yitiren ulusal kahramanlara çiçek sunulan bir anma töreni düzenlendi, 30 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)
BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Tian'anmen Meydanı'nda Şehitler Günü münasebetiyle, yaşamını yitiren ulusal kahramanlara çiçek sunulan bir anma töreni düzenlendi, 30 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel