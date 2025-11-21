Çin'in Başkenti Beijing'de Modernleşme vurgusu

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 20. Başkent Planlama ve İnşaat Komitesi'nin 6. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Cai Qi, 21 Kasım 2025.

Toplantıda, başkentin Çin'in modernleşme sürecindeki konumunun ve rolünün net bir şekilde anlaşılması, yeni dönemde başkentin kalkınmasının teşvik edilmesi ve nitelikli gelişiminin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)