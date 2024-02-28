Çin'in başkenti Beijing'de dev panda koruma üssü açılıyor

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 2025 yılında onlarca dev pandayı bir araya getirecek bir koruma üssü açılacak.

Yetkililer tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, kentin güneybatısındaki Fangshan bölgesinde bulunan bir orman parkında toplam 133 hektarlık bir alan üzerine kurulacak üssün inşaatı tüm hızla sürüyor.

Üssün ilk aşaması 63,5 hektarlık bir alanı kaplayacak ve 40 dev panda ile onlara eşlik eden altın maymun ve kızıl pandalara ev sahipliği yapacak. Üs tamamlandığında burada toplam 50 pandanın yaşaması bekleniyor.

Ayrıca, bu ender hayvan türünün korunmasını teşvik etmek üzere bir dev panda kültürel etkileşim merkezi de kurulacak.