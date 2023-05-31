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Çin'in Başkenti Beijing, Bilim Kurgu Kongresine Ev Sahipliği Yapıyor

Çin'in Başkenti Beijing, Bilim Kurgu Kongresine Ev Sahipliği Yapıyor

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Bilim Kurgu Kongresi'ndeki bir sergi alanı, 30 Mayıs 2023. 2023 Çin Bilim Kurgu Kongresi, 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştiriliyor.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Bilim Kurgu Kongresi'ndeki bir sergi alanı, 30 Mayıs 2023.

2023 Çin Bilim Kurgu Kongresi, 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştiriliyor. Kongre bu yıl ilk kez Zhongguancun Forumu'nun yan etkinliği olarak listelendi. Kongrede forumlar ve bilimkurgu sergileri gibi bir dizi etkinlik de düzenleniyor. (Fotoğraf: Xinhua/Ren Chao)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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