Çin'in Başkenti Beijing, Bilim Kurgu Kongresine Ev Sahipliği Yapıyor

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Bilim Kurgu Kongresi'ndeki bir sergi alanı, 30 Mayıs 2023.

2023 Çin Bilim Kurgu Kongresi, 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştiriliyor. Kongre bu yıl ilk kez Zhongguancun Forumu'nun yan etkinliği olarak listelendi. Kongrede forumlar ve bilimkurgu sergileri gibi bir dizi etkinlik de düzenleniyor. (Fotoğraf: Xinhua/Ren Chao)