Çin'in Baoshan Kentinde Meydana Gelen Depremde 3 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı

BAOSHAN, 3 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Baoshan kentine bağlı Longyang ilçesinin Wayao kasabasında hasar gören bina ve araçları kontrol eden arama ve kurtarma ekipleri, 3 Mayıs 2023.

BAOSHAN, 3 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Baoshan kentine bağlı Longyang ilçesinin Wayao kasabasında hasar gören bina ve araçları kontrol eden arama ve kurtarma ekipleri, 3 Mayıs 2023.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Baoshan kentinde Salı akşamı meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde üç kişi yaralandı.

Yerel yetkililer, bölgede 3. seviye acil müdahale durumu ilan ederken, kurtarma ekiplerini afet bölgesine hızla gönderdi.

Deprem Salı günü yerel saatle 23.27'de Baoshan'ın Longyang ilçesini sarstı. Yerel basına göre, depremde 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yaralarının hayati tehlikesi bulunmuyor. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)