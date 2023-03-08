Çin'in Bangladeş Büyükelçisi: Çin ve Bangladeş İşbirliğine Devam Edecek

DAKKA, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in Bangladeş Büyükelçisi olarak yeni atanan Yao Wen, "Çin ve Bangladeş doğal işbirliği ortaklarıdır" dedi.

DAKKA, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in Bangladeş Büyükelçisi olarak yeni atanan Yao Wen, "Çin ve Bangladeş doğal işbirliği ortaklarıdır" dedi.

Salı gecesi Dakka'daki Çin Büyükelçiliği'nde onuruna düzenlenen karşılama resepsiyonunda konuşan Yao, "Çin-Bangladeş ilişkilerinin potansiyeli sınırsız. İlişkilerimizde çözülmemiş anlaşmazlıklar veya tarihsel sıkıntılar yok" diye belirtti.

Ekonomi, ticaret ve mega projeler alanındaki işbirliğinin ikili ilişkilerin en önemli dayanağı olduğunu söyleyen Yao, "Çin-Bangladeş arasındaki işbirliği iki halkın refahını artırıyor" dedi.

Büyükelçi, Bangladeş'in çehresini yeniden şekillendiren, 1 milyondan fazla istihdam sağlayan ve sosyo-ekonomik kalkınmanın yanı sıra Bangladeş halkının geçim kaynaklarını destekleyen çok sayıda yol, köprü, enerji santrali, liman ve diğer altyapı projelerinin tamamlandığını söyledi.

Yao, Çin ve Bangladeş'in bu belirsiz ve istikrarsız dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik kazandırmak amacıyla bölgesel ve çok taraflı meselelerde yakın işbirliği ve koordinasyon içinde olacağını vurguladı.

"Yakın komşular olarak, iki ülke halkı doğal bir samimiyet duygusuna, benzer fikir ve değerlere sahip" diyen Çinli büyükelçi, Çin-Bangladeş ilişkilerinin gelişmekte olan ülkelerin birbirlerini anlamaları, güvenmeleri ve desteklemeleri için iyi bir örnek teşkil edeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Resepsiyona, Bangladeş Başbakanı'nın Özel Sanayi ve Yatırım Danışmanı Salman F Rahman, Genelkurmay Başkanı General SM Shafiuddin Ahmed ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Shabbir Ahmad Chowdhury'nin yanı sıra 400'den fazla üst düzey yetkili katıldı.