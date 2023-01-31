Çin'in Bahar Festivali Tatili Sırasında Kırsal Bölgelerdeki Kovid-19 Durumu İstikrarlıydı

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilisi Mao Dezhi, bir haftalık Bahar Festivali tatili boyunca ülkenin kırsal kesimlerinde Kovid-19 vakalarında artış görülmediğini açıkladı.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilisi Mao Dezhi, bir haftalık Bahar Festivali tatili boyunca ülkenin kırsal kesimlerinde Kovid-19 vakalarında artış görülmediğini açıkladı.

Mao Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında, kırsal alanlarda Kovid-19 durumunun genel olarak istikrarlı olduğunu söyledi.

Mao, Kovid-19 önleme ve kontrol çalışmalarında zayıf halkalar olan uzak dağlık bölgelerin, kırsal alanların, ormanlık bölgelerin ve adaların kırsal sakinlerini hedef alan özel önlemlerin alındığını kaydetti.

Bu tür önlemler arasında yaşlılara, çocuklara, hamile kadınlara, fiziksel engellilere ve hastalığı olan kişilere yönelik hizmetlerin sağlanması, gezici sağlık çalışanlarının kırsal alanlara gönderilmesi, ilaç ve tıbbi malzeme dağıtımında hassas kırsal alanlara öncelik verilmesi ve ilçede tıbbi tesislerin sağlanması yer alıyor. Mao, hastanelerin gerektiğinde hastaları daha büyük hastanelere zamanında nakletmek için yeterli ambulansla donatıldığını söyledi.

Kırsal alanlar, ülkenin mevcut Kovid-19 müdahale stratejisinde birincil öneme sahip.