Çin'in Bağışladığı İnsani Yardımlar Afganistan'ın Farah Vilayetinde Dağıtıldı Güncel Haberler FARAH, 14 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın Farah vilayetinde Çin'in bağışladığı insani yardımlar görülüyor, 11 Aralık 2022. FARAH, 14 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın Farah vilayetinde Çin'in bağışladığı insani yardımlar görülüyor, 11 Aralık 2022. Afganistan'ın batısında yer alan Farah vilayetindeki Afet Yönetimi ve İnsani İşler yetkilileri, vilayetin merkezi Farah'taki ihtiyaç sahibi ailelere Çin tarafından hibe edilen bir parti insani yardımı dağıttı. Kurumun yetkilisi Samiullah Tawakoli tarafından Pazartesi günü Farah'ta gazetecilere yapılan açıklamada, Pazar günü sel ve fırtınadan etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere; 200 çadır, 200 plastik kova, 1.500 battaniye, 3.400 çuval pirinç, diş macunu, fırça ve brandadan oluşan insani yardımın dağıtıldığı bildiridi. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Afganistan Aralık Güncel Haberler

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