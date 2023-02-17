Çin'in Bağışladığı İnsani Yardımlar 500 Afgan Aileye Dağıtılıyor Güncel Haberler HERAT, 17 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın Herat vilayetinde Çin'in bağışladığı insani yardımları teslim alan Afganlar, 16 Şubat 2023. HERAT, 17 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın Herat vilayetinde Çin'in bağışladığı insani yardımları teslim alan Afganlar, 16 Şubat 2023. Doğal Afet Yönetimi ve İnsani İşler Vilayet Müdürü Mawlawi Enayatullah Saber, Afgan yetkililerin, Perşembe günü ülkenin batısındaki Herat vilayetinde 500 ihtiyaç sahibi aileye Çin tarafından bağışlanan insani yardımları dağıtmaya başladığını söyledi. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Afganistan Güncel Haberler

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