Çin'in Bağışladığı İnsani Yardım, İhtiyaç Sahibi Afgan Ailelere Dağıtıldı

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Afet Yönetimi ve İnsani İşler (DMHA) yetkilileri, eyaletin başkenti Farah şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere Çin tarafından bağışlanan bir grup insani yardım malzemesini dağıttı.

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Afet Yönetimi ve İnsani İşler (DMHA) yetkilileri, eyaletin başkenti Farah şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere Çin tarafından bağışlanan bir grup insani yardım malzemesini dağıttı.

SES (Darice): SAMİULLAH TAWAKOLİ, Farah eyaleti Afet Yönetimi ve İnsani İşler Departmanından (DMHA) Yetkili:

"200 çadır, 200 plastik kova, 1.500 battaniye, 3.400 çuval pirinç, diş macunu, fırça ve brandadan oluşan insani yardım malzemesi sel ve sağanak yağıştan etkilenen ailelere dağıtıldı."

Tawakoli, yardımı gönderdiği için Çin'e teşekkür etti.

Farah'ta ikamet eden Abdul Basir, Xinhua'ya, "Yağmur fırtınaları ve ani seller yüzünden sahip olduğumuz her şey aylar önce yok oldu. Çin'den aldığımız yardım sorunlarımızın bir kısmını çözecek. Çin'e teşekkür ediyoruz ve gelecekte Çin'den daha fazla yardımı almayı umuyoruz." diye konuştu

Yardımları teslim alan bir diğer kişi olan Hashmatullah da, Abdul Vasir'i doğrulayarak, "Evde hiçbir şeyim yoktu. Bu kritik aşamada yardım gönderdiği için Çin'e minnettarım" dedi.

Yerel yetkililere göre, geçen ay Farah eyaletinde 5.380'den fazla aile Çin'den insani yardım aldı.

Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Eyalet Başkanı Mevlevi Abdul Veli Muhammedi gazetecilere verdiği demeçte, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) de Pazar günü kuzeydeki Kunduz vilayetindeki 1.000 yoksul ve muhtaç aileye nakit yardımı yaptığını, örgüt tarafından aile başına 200 ABD doları verildiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Afganistan'ın Farah kentinden bildiriyor.

(XHTV)