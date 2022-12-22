Çin'in Bağışladığı İnsani Yardım Afganistan'daki 6.400 Aileye Dağıtıldı

Afgan yetkililer Çin'in bağışladığı insani yardımları, ülkenin batısında yer alan Herat vilayetindeki 6.000 ve Herat'a komşu Nimroz vilayetindeki 400 ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

SES 1 (Peştuca): MOHAMMAD HASHIM KHALID, Herat vilayetinde Doğal Afet Yönetimi ve İnsani İşler Direktörü:

"Vilayetin başkenti Herat'ta Çin'in bağışladığı yardımları Pazartesi günü 6.000 ihtiyaç sahibi aileye dağıtmaya başladık. Yardım paketinde her biri 50 kilogramlık iki çuval olmak üzere toplam 100 kilogram pirinç bulunuyor."

Khalid, Çin'in bağışladığı yardımın yanı sıra İran ve Türkmenistan'dan da ihtiyaç sahibi ailelere buğday, bisküvi, erişte ve kavanozlarla meyve reçeli verildiğini sözlerine ekledi.

SES 2 (Darice): OMAR TIMURI, Herat kenti sakini:

"İnsanlar soğuk havada yoksulluk ve işsizlik nedeniyle acı çekiyor. Bu aşamada Çin'in yardımını almak sorunlarımızı bir nebze olsun çözecek."

Çin, Afganistan'daki yoksul ve selden etkilenen ailelere dağıtılan Kovid-19 aşıları, kışlık giysiler, çadırlar ve gıda maddeleri ile son bir yılda bu ülkeye destek oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Herat'tan bildiriyor.

(XHTV)