Çin'in Bağışladığı Deprem Yardım Malzemeleri Kabil'e Ulaştı - Haberler

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Çin'in Bağışladığı Deprem Yardım Malzemeleri Kabil'e Ulaştı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Bağışladığı Deprem Yardım Malzemeleri Kabil'e Ulaştı

KABİL, 29 Haziran (Xinhua) -- Videodan alınan bir ekran görüntüsünde, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Uluslararası Havalimanı'na gelen ve Çin hükümeti tarafından bağışlanan deprem yardım malzemelerinin ilk partisi görülüyor, 27 Haziran 2022.

KABİL, 29 Haziran (Xinhua) -- Videodan alınan bir ekran görüntüsünde, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Uluslararası Havalimanı'na gelen ve Çin hükümeti tarafından bağışlanan deprem yardım malzemelerinin ilk partisi görülüyor, 27 Haziran 2022. Çin hükümeti tarafından bağışlanan deprem yardımı malzemelerinin ilk partisi Pazartesi gecesi Afganistan'ın Kabil Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve Afgan tarafına teslim edildi. (Fotoğraf: Xinhua)

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Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Afganistan Kabil Güncel Haberler

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