Çin'in Bağımsız Olarak Geliştirdiği Derin Deniz Doğalgaz Sahasında 2. Safha Projesine Başlandı

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Cuma günü, Çin'in bağımsız olarak geliştirilen ilk ultra-derin deniz doğalgaz sahası Shenhai Yihao veya diğer adıyla Derin Deniz No.1'de, 2. safha projesinin inşaatına başlandığını açıkladı.

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Cuma günü, Çin'in bağımsız olarak geliştirilen ilk ultra-derin deniz doğalgaz sahası Shenhai Yihao veya diğer adıyla Derin Deniz No.1'de, 2. safha projesinin inşaatına başlandığını açıkladı.

CNOOC'nin verdiği bilgiye göre, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kenti açıklarında yer alan 2. safha projesi, tamamlandığında Shenhai Yihao'daki doğalgaz rezervlerini 100 milyar metreküpten 150 milyar metreküpe çıkaracak.

Şirket, 12 kuyu açmayı hedefleyen projenin, Shenhai Yihao doğalgaz sahasının en yüksek yıllık üretim miktarını 4,5 milyar metreküpe çıkaracağını, bunun da Hainan eyaletinin 2021 yılı toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 90'ına denk geldiğini kaydetti.

CNOOC'nin Hainan şubesi baş mühendisi Liu Shujie, 2. safha projesinin daha komplike deniz dibi jeolojik şartlarında yürütüleceğini ve su derinliği, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gibi faktörlerin üstesinden gelinmesini gerektireceğini söyledi.

Liu, sondaj kuyusunun toplam derinliğinin 60.000 metreden fazla olacağına ve 1. safhaya göre yüzde 220 daha fazla olan bu derinliğin dünyada eşi benzerinin olmadığına işaret etti.

Haziran 2021'de faaliyete geçen Shenhai Yihao ultra-derin deniz doğalgaz sahası, Çin'in en derin açık deniz doğalgaz sahası.