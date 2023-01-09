Çin'in Badagongshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Manzarası Büyülüyor
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Çin'in iç kesiminde yer alan Hunan eyaletindeki Badagongshan Ulusal Doğa Koruma Alanı, güzel manzarası ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle tanınıyor.
Çin'in iç kesiminde yer alan Hunan eyaletindeki Badagongshan Ulusal Doğa Koruma Alanı, güzel manzarası ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle tanınıyor.
Toplam 20.000 hektar alana sahip koruma alanı, 7.727 bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında ulusal birinci sınıf koruma altındaki 12 hayvan türü de bulunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel