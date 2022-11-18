Çin'in "Aydınlatma Başkenti" Yeni Kalkınmayı Benimsiyor

ANONS (İngilizce): YE TİNG, Xinhua muhabiri

"Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhongshan şehrine bağlı Guzhen kasabası, "dünyanın aydınlatma başkenti" olarak tanınıyor. Uzayan Kovid-19 pandemisinden dolayı aydınlatma sektörü çok sayıda sıkıntı ile karşılaştı. Ancak burada değişimler yaşanıyor."

Yaklaşık 20.000 aydınlatma işletmesinin getirdiği kıyasıya rekabete rağmen, özgün tasarım ve kişiye özel hizmet rakipler arasında fark yaratmak için kilit önem taşımaya başladı.

SES 1 (Çince): DİNG YU, Guzhen Kültür ve Turizm Birliği Direktörü

"Guzhen, aydınlatma sektörünü çeşitli yönlerden dönüştürdü ve bir üst düzeye taşıdı. Ürün araştırma ve geliştirme açısından, yalnızca dekoratif aydınlatmanın özgün tasarımını geliştirmekle kalmadık, aynı zamanda müşteriler için tasarımın tamamına yönelik daha teknik çözümler de keşfettik."

Aynı zamanda, yerel yetkililer, özgün tasarımı daha da geliştirmek amacıyla fikri mülkiyeti korumak için büyük çaba sarf etti.

SES 2 (Çince): LİU YİNFAN, Zhongshan SOVER Aydınlatma Araçları Ltd. Şti.

"Şirketimiz, inovasyon patentleri, faydalı modeller ve tasarım da dahil olmak üzere, fikri mülkiyet alanında yıllar süren geliştirmelerle bazı başarılar elde etti. 1.500'den fazla ürünü kapsayan yüzlerce patent başvurusunda bulunduk."

Kovid-19 salgını sırasında çevrimdışı sergiler ertelendi veya iptal edildi. Birçok işletme, uluslararası işlerini sosyal medya ve e-ticaret platformları aracılığıyla genişletmeyi seçti.

SES 3 (Çince): YUAN GUANFENG, Qao Pu Aydınlatma Şirketi Müdürü

"Ürünlerimiz ağırlıklı olarak Avrupa'da satılıyor. Yıllık ihracat hacmi 70 milyon yuanı (yaklaşık 9,8 milyon ABD doları) aştı."

Guzhen, geleneksel dekoratif aydınlatmanın yanı sıra, aydınlatma sektörünü bir üst düzeye çıkarmak için daha fazla yüksek teknoloji işletmeleri ön plana çıkarıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhongshan'dan bildiriyor. (XHTV)