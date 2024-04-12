Çin'in Ay keşif projesinde Queqiao-2 uydusu iletişim testlerini tamamladı

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Queqiao-2 uydusunun yörüngedeki iletişim testlerinin kısa süre önce tamamlandığını ve uydunun platform ve cihazlarının normal çalıştığını duyurdu.

Cuma günü yapılan açıklamada Queqiao-2 uydusunun işlev ve performansının görev gerekliliklerini karşıladığını ve Çin'in Ay'da keşif projesinin dördüncü aşaması ile Çin'in ve diğer ülkelerin gelecekte yürüteceği Ay'da keşif görevleri için röle iletişim hizmetleri sağlayabileceğini kaydeden CNSA, Queqiao-2 görevinin tam olarak başarılı olduğunu bildirdi.

Uydu, 6 Nisan'da Ay'ın uzak tarafında keşif görevi yürütmekte olan Chang'e-4 ile iletişim testinden başarıyla geçti. Uydu, 8-9 Nisan tarihlerindeyse henüz fırlatılmamış olan Chang'e-6 keşif aracıyla iletişim testleri gerçekleştirdi.

20 Mart'ta fırlatılan Queqiao-2, yolun yarısında gerçekleştirilen düzeltme manevrası, Ay'ın yakınlarında yavaşlama ve Ay'ın çevresindeki yörünge manevrasının ardından 2 Nisan'da son derece eliptik olan hedef yörüngeye girmişti.