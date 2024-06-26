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Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği Chang'e-6 uzay aracı Dünya'ya döndü

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Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği Chang'e-6 uzay aracı görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü. Chang'e-6, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örneği topladı ve bu örnekler başkent Pekin'e gönderilecek. Bilim adamları, alınan örneklerin dünyanın oluşumuna ilişkin sorulara yanıt vermesini bekliyor.

- Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği Chang'e-6 uzay aracı Dünya'ya döndü

PEKİN - Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği Chang'e-6 uzay aracı görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü.

Çin'in Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplamak üzere 3 Mayıs'ta gönderdiği Chang'e-6 uzay aracı, 2 Haziran'da Ay'ın karanlık yüzüne başarılı bir şekilde inmişti. Ay'ın karanlık yüzünden örnekler toplayan Chang'e-6 görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü. Chang'e-6, yaklaşık 2 ay süren başarılı görevinin ardından Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki çöle bugün iniş gerçekleştirdi. Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örneği toplayan ilk keşif görevi olan Chang'e-6'nın topladığı örnekler başkent Pekin'e gönderilecek. Bilim adamları, Ay'ın karanlık yüzünden alınan örneklerin dünyanın oluşumuna ilişkin sorulara yanıt vermesini bekliyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Chang'e-6'nın Dünya'ya dönmesinin ardından komuta merkezi görevlilerini tebrik ederek uzayın derinliklerini keşfetmeye ve evrenin bilinmezliklerini çözmede yeni zirvelere ulaşmaya, insanlığa fayda sağlamaya ve ulusu ilerletmeye devam edebileceklerini umduğunu söyledi.

3 Mayıs'ta fırlatılan Chang'e-6, Ay'ın karanlık yüzüne 2 Haziran'da inerek toprak ve kaya örnekleri toplama işlemlerini ise 4 Haziran'da tamamlamıştı. Ay'ın karanlık yüzüne iniş yapan tek ülke olan Çin, 2019 yılında da Chang'e 4 görevinde Yütu-2 gezgin keşif aracını Ay'ın karanlık yüzüne göndermişti.

Chang'e, Çin mitolojisinde "Ay tanrıçası" anlamına gelirken Çin 2030 yılına kadar Ay'a mürettebatlı bir uzay aracı göndermeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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