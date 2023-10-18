Çin'in Avrupa'ya kara yolu yük taşımacılığının büyük kısmı Kazakistan üzerinden gerçekleşiyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halihazırda Çin'den Avrupa'ya giden tüm kara yolu taşımacılığı geçişinin yaklaşık yüzde 85'inin Kazakistan toprakları üzerinden gerçekleştiğini söyledi.

Tokayev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'nda konuştu.

Modern jeopolitik koşullarda "Kuşak ve Yol" girişiminin popüler bir uluslararası proje ve en büyük işbirliği platformu haline geldiğini belirten Tokayev, "Bu projeye katılan ülkelerin yatırımları sayesinde Asya, Avrupa ve Afrika'daki 150'den fazla ülke yüksek hızlı demir yolu, geniş otoyol ve deniz yolu ağıyla birbirine bağlanıyor." dedi.

Tokayev, Kazakistan'ın, Avrasya'nın merkezindeki konumuyla "Kuşak ve Yol" girişiminin hayata geçirilmesindeki önemli rolüne işaret etti.

Bu bağlamda uluslararası öneme sahip bir ulaştırma ve lojistik merkezi olmak için çabaladıklarını aktaran Tokayev, şu anda Çin'den Avrupa'ya giden tüm kara yolu taşımacılığının yaklaşık yüzde 85'inin Kazakistan üzerinden gerçekleştiğini bildirdi.

Tokayev, son 15 yılda ulaştırma sektörünün kalkınması için 35 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını ve gelecek üç yıl içinde de 1300 kilometrekarelik yeni demir yolu hattı döşeme, Çin sınırında üçüncü demir yolu kontrol noktası kurma ve yeni iki kuru limanı inşa etmeyi planladıklarını belirtti.