Çin'in askeri sırları oyun forumunda deşifre oldu! - Haberler

War Thunder oyun forumunda yeni bir askeri bilgi sızıntısı yaşanıyor. Daha önce Birleşik Krallık ordusuna ait tanklarla ilgili bilgiler deşifre edilmişti, şimdi ise benzer senaryo Çin askeri sırları için yaşandı. İddiaya göre bir War Thunder oyuncusu, gizli askeri belgeleri forumda paylaştı.

Çin'in tanksavar mermisi War Thunder forumunda sızdırıldı

Çin ordusu tarafından kullanılan tanksavar silahının detayları War Thunder forumunda ortaya çıktı. Savunma sanayi araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, Çinli kaynakların haricinde ilk defa tanksavar silahla ilgili belgeler görüldü.

Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

Forumdaki orijinal içerik kaldırıldığı için sızıntının nasıl yapıldığı şimdilik belli değil. Ancak bazı War Thunder hayranlarının forumda sıkı tartışmaya girdiği biliniyor. Bundan dolayı askeri sırlara sahip olan oyuncular (genellikle emekli askerler) sızıntılarda bulunuyor.

War Thunder forumunda ortaya çıkan belgelerin DTC10-125 isimli tanksavar mermisine ait olduğu belirtildi. Bugüne kadar bilinen özellikleri arasında metali delme ve bir tankın iç bölmelerini kırma bulunuyordu.

Mermi, metali parçalayarak tankı devre dışı bırakabiliyor. Bundan dolayı da Çin ordusu tarafından -bugüne kadar- sır gibi saklandı. Fakat merminin teknik özelliklerini gösteren forum sızıntısı, Pekin yönetimine verdiği bilgilerle uyuşuyor gibi görünüyor.

Polygon'da yer alan rapora göre DTC10-125'i gösteren fotoğraf, mühimmatın teknik şemasını ve ayrıca sabot olarak adlandırılan mermisini açığa çıkardı. Bilgiler şu anda forumdan ve internetten kaldırılmış durumda, ancak yine de kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılabileceği düşünülüyor.

Çin ordusu her ne kadar kapalı bir kutu olsa da, bu War Thunder forumundaki ilk sızıntı değil. Daha önce de Birleşik Krallık'ın Challenger 2 tankının teknik detayları sızdırılmıştı. Hatta o görsellerde "top secret" (çok gizlidir) yazması viral olmuştu.

Siz Çin askeri sırlarının oyun forumunda sızdırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel