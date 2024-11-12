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Çin'in AS700 Zeplini Ticari Uçuşlar İçin Hazır

Çin'in AS700 Zeplini Ticari Uçuşlar İçin Hazır
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Haberler
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Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği AS700 sivil mürettebatlı zeplini, ticari uçuşlar için hazır hale getirildi. Zeplin için toplamda 23 sipariş alındığı bildirildi.

ZHUHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği AS700 sivil mürettebatlı zeplini ticari uçuşlar için hazır. Zeplinin geliştiricisi Çin Havacılık Sanayi Kurumu salı günü yaptığı açıklamada 10 sipariş daha aldıklarını açıkladı.

Zeplin üreticisi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yaptığı açıklamada, AS700 için alınan toplam sipariş sayısının 23'e ulaştığını söyledi.

Salı günü düzenlenen imza töreninde aynı zamanda zeplin için 164 ön sipariş de alındı.

Tek kapsüllü bir tür hava aracı olan zeplin AS700, maksimum 700 kilometre uçuş menziline ve 10 saat havada kalabilme kabiliyetine sahip. Tasarlanan azami hızı saatte 100 kilometre olan zeplin, pilot dahil en fazla 10 kişi taşıyabiliyor.

İlk zeplinin eylül ayında teslim edildiğini kaydeden Çin Havacılık Sanayi Kurumu, yeni alçak irtifa havacılık ekipmanı türü olarak yerli zeplinin, Çin'deki alçak irtifa ekonomisinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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