Çin'in Arxan Şehrinde Gelişen Eko-Turizm Keresteciliğin Yerini Aldı

Çin'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Arxan şehri, Dahinggan Dağları'nın güneybatısında yer alıyor.

Kerestecilik eskiden buradaki temel endüstrilerden biriydi, ancak 2012'de getirilen ağaç kesme yasağı sonrası yerel halk gelirlerini artırmak için eko-turizme yöneldi.

SES (Çince): ZHENG XIAOLIN, İç Moğolistan bölgesinin Arxan şehrine bağlı Deer köyünün Parti sekreteri:

"Keresteciler, ağaç kesme yasağının kerestecilik sektörünü bitirmesinin ardından ne yapacaklarını bilemiyordu. Başka hiçbir becerileri yoktu. Ağaç kesmek geçimlerini sağlamak için sahip oldukları tek becerileriydi. Dolayısıyla, yerel ormancılık departmanının ve hükümetin desteğiyle, sika geyiği yetiştiriciliği işine başladık. Bu, daha sonra yerel turizmi canlandırdı ve köylülere fayda sağladı. Şimdi ekolojik çevreyi koruma çabalarımızın karşılığını alıyoruz. Ekolojik çevre çok iyi durumda. Dağ tavuğu ve karacalar sıklıkla görülür oldu ve bazen bir ayıya bile rastlayabiliyorsunuz. Türlerin sayısı artıyor. Nehirler su bitkileri ile daha temiz hale geliyor. Ekoloji çok iyiye gitti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in İç Moğolistan bölgesinden bildiriyor.(XHTV)