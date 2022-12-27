Çin'in Arxan Kentinde Buz ve Kar Festivali Başladı

17. Arxan Buz ve Kar Festivali, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin turizm merkezi olan Arxan kentinde başladı.

17. Arxan Buz ve Kar Festivali, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin turizm merkezi olan Arxan kentinde başladı.

Turistler beş ay süren festivalde kış eğlencesinin tadını çıkarabilir.

SES 1 (Çince) WANG TİANFENG, Arxan Belediye Başkan Yardımcısı:

"Arxan'da, bol miktarda buz ve kar kaynakları mevcut. Kentte kar yedi ay kalkmıyor. Son yıllarda buz ve kar temalı kültür turizmini teşvik ediyoruz."

SES 2 (Çince): JİN XİAOXIA, Hangzhou kentinden bir turist:

"Bu, Çin'in güney kesiminden gelen bizler için yepyeni bir deneyim. Daha önce hiç görmediğim birçok şey var. Arxan'ı çok merak ediyoruz."

SES 3 (Çince) WANG XİN, Arxan'daki Chengyue Otel'in Müdürü:

"Bugünlerde işlerimiz çok iyi gidiyor. Toplam 170 konuk odamız var ve bunların 160'ı bugün itibariyle ayrılmış durumda."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Arxan'dan bildiriyor. (XHTV)