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Çin'in Ar-Ge Harcamaları 2022'de 3 Trilyon Yuanın Üzerine Çıktı

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Çin'in Ar-Ge Harcamaları 2022'de 3 Trilyon Yuanın Üzerine Çıktı

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Çin'in toplam araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artarak yaklaşık 3,09 trilyon yuana (yaklaşık 456 milyar ABD doları) çıktığını açıkladı.

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Çin'in toplam araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artarak yaklaşık 3,09 trilyon yuana (yaklaşık 456 milyar ABD doları) çıktığını açıkladı.

NBS verilerine göre fiyat faktörleri düşüldükten sonra 2022 yılında Çin'in Ar-Ge harcamalarındaki yükseliş yüzde 8 oldu.

Çin'in toplam Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı da geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre 0,12 yüzde puan artarak yüzde 2,55 oldu.

Verilere göre, geçtiğimiz yıl Çin'de gerçekleştirilen temel araştırma harcamaları yıllık yüzde 7,4 artarak 195,1 milyar yuana çıktı. Geçen yıl temel araştırma harcamaları toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 6,32'sine tekabül ediyordu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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