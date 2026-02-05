Çin'in Apec Ülkeleriyle Ticareti 2021-2025'te 18 Trilyon Doları Aştı

GUANGZHOU, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in diğer Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomileriyle 14. Beş Yıllık Plan dönemindeki (2021-2025) ticaret hacmi, bir önceki beş yıl döneme göre yüzde 39,4 artışla 125,49 trilyon yuana (yaklaşık 18,05 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 2026 APEC Gümrük Prosedürleri Alt Komitesi'nin birinci genel kurul toplantısında 2025'teki ticaret hacminin 26,29 trilyon yuan olarak gerçekleştiği ve bunun Çin'in toplam dış ticaretinin yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiği kaydedildi.

Çin Gümrük Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Zhao Zenglian, Asya-Pasifik bölgesinin dünya ekonomisinin büyüme motoru olduğuna dikkat çekerek, bölgenin toplam ekonomik hacminin an itibarıyla küresel ekonominin yüzde 60'ından fazlasını oluşturduğunu belirtti.

Gümrük Prosedürleri Alt Komitesi'nin 2026 dönem başkanlığını yürüten Çin Gümrük Genel İdaresi, akıllı gümrük ortaklığı kapsamında işbirliğinin derinleştirilmesi, tedarik zinciri direncinin artırılması ve dijital dönüşümün hızlandırılması şeklinde üç temel girişim önerisinde bulundu.