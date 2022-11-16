Çin'in Anyang Kentinde Çin Ulusal Hat Sanatı Müzesi Ziyarete Açıldı Güncel Haberler ZHENGZHOU, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Anyang kentindeki Çin Ulusal Hat Sanatı Müzesi'nin ikinci safhasındaki bir sergi salonunu ziyaret ediyor, 16 Kasım 2022. Çin Ulusal Hat Sanatı Müzesi'nin ikinci safhası Çarşamba günü ziyarete açıldı. ZHENGZHOU, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Anyang kentindeki Çin Ulusal Hat Sanatı Müzesi'nin ikinci safhasındaki bir sergi salonunu ziyaret ediyor, 16 Kasım 2022. Çin Ulusal Hat Sanatı Müzesi'nin ikinci safhası Çarşamba günü ziyarete açıldı. (Fotoğraf: Ma Xiaoran/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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