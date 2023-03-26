Çin'in Antik Çay Ağaçlarıyla Ünlü Dağında Bahar Hasadı Festivalle Başladı

ANONS (İngilizce): ZHAO ZHİQİN, Xinhua muhabiri: "Baharın gelmesiyle birlikte Jingmai Dağı'ndaki çiftçiler bir kez daha kendilerini yoğun çay hasadına adadı.

ANONS (İngilizce): ZHAO ZHİQİN, Xinhua muhabiri:

"Baharın gelmesiyle birlikte Jingmai Dağı'ndaki çiftçiler bir kez daha kendilerini yoğun çay hasadına adadı. Bugün yerel halkın bir yıl içindeki en önemli faaliyetlerinden birine nasıl başladığını görmek için Jingmai Dağı İlkbahar Çay Hasadı Festivali'ndeyiz. Hadi gidip görelim."

Yerel halk, çay hasat etmeden önce doğaya ve atalarına saygılarını göstermek için bir tören düzenledi.

SES 1 (Çince): YAN WENFA, Yerel çay üreticisi:

"Atalarımıza yeni çay yaprakları topladığımızı söylüyoruz ve ardından yaşamamız adına bize bu çay ağaçlarını bıraktıkları için onlara teşekkür ediyoruz."

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Pu'er şehrinde bulunan Jingmai Dağı, antik çay ağaçlarından oluşan ormanlarıyla tanınıyor.

Blang ve Dai gibi yerel etnik gruplar, eski zamanlardan bu yana çayı yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

Son yıllarda, tarım kooperatiflerinin çay endüstrisinin gelişmesine yardımcı olması ve kırsal canlanmanın desteklenmesini teşvik etmesiyle antik çay ormanları yeni bir canlılık kazandı.

SES 2 (Çince): YAN YİKAN, Bölge sakini:

"Kooperatifler kurduğumuz için köyümüzün gelişimi hızlandı. İlk olarak verim arttı. İkincisi çay üretim sürecinde benimsenen teknoloji gelişti. Bizimle işbirliği yapmak isteyen çok sayıda iş insanı var. Yerel halkın yaşamında büyük değişiklikler oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.

(XHTV)