Çin'in Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Nisan'da Yüzde 5,2 Oldu

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) açıklanan verilere göre, Çin'de anketle belirlenen kentsel işsizlik oranı Mart ayına göre 0,1 yüzde puan düşüşle Nisan ayında yüzde 5,2 oldu.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) açıklanan verilere göre, Çin'de anketle belirlenen kentsel işsizlik oranı Mart ayına göre 0,1 yüzde puan düşüşle Nisan ayında yüzde 5,2 oldu.

NBS'nin Salı günü açıkladığı verilere göre işgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25 ile 59 yaş arasındaki işsizlik oranı, Mart ayındaki yüzde 4,3'ten Nisan ayında yüzde 4,2'ye geriledi.

Veriler, 31 büyük şehirde işsizlik oranının Nisan ayında yüzde 5,5 ile Mart ayına göre değişmediğini gösterdi.

Kentsel işsizlik oranı, göçmen işçiler de dahil olmak üzere kentsel alanlardaki istihdam anketine katılan işsizlerin sayısına göre hesaplanıyor.