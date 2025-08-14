Çin'in Ankara Büyükelçisi: Kuşak ve Yol Girişimi İşbirliğiyle Ortak Kazanç Anlayışı Değer Kazanıyor

İSTANBUL, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde 13 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan köşe yazısında Kuşak ve Yol Girişimi'nin hedeflerini ve küresel etkisini anlattı.

Jiang, "Kuşak ve Yol Girişimi" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından Kuşak ve Yol Girişimi ortaya koyulmuştur. Bağlantısallığa odaklanan Kuşak ve Yol Girişimi, coğrafi sınırları aşıp farklı kültürleri bir araya getirerek kalkınma gereksinimlerini bütüncül biçimde karşılamış; böylelikle de günümüz dünyasında en çok ilgi gören uluslararası kamu ürünü ve en büyük ölçekli uluslararası işbirliği platformu haline gelmiştir.

Son 12 yılda Kuşak ve Yol Girişimi, küresel çapta giderek daha çok destek almış ve dünya ülkelerinin ortak kalkınmasını teşvik eden güçlü bir motor haline gelmiştir. Bugün itibarıyla Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde gerçekleşen işbirliğinden 150'den fazla ülke faydalanmış, 30'dan fazla alanda çok taraflı işbirliği platformu kurulmuş, çok sayıda simgesel büyük proje ile halkın faydasına olan küçük ve güzel projeler başarıyla yaşama geçirilmiştir ve tüm ülkelerin ekonomik kalkınmasına ve halklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.

EN BÜYÜK İKİNCİ TİCARET ORTAĞI

Türkiye, Kuşak ve Yol çerçevesinde Çin ile hükümetler arası işbirliği anlaşması imzalayan ilk ülkelerden biridir. İki ülkenin kalkınma stratejilerinin hızla entegrasyonuyla ikili işbirliği son derece verimli sonuçlar doğurmuştur. Kuşak ve Yol Girişimi'nin Türkiye'nin Orta Koridor Planı'yla uyumlaştırılmasına ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı başarıyla gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasındaki yolcu seferi hakkı büyük oranda artırılmıştır. Çin'in Chengdu şehrinden yola çıkan ilk Çin-Avrupa yük treni Türkiye'ye ulaşmıştır.

Geçen yıl Çin, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı konumuna yükselmiştir. Bu yılın ilk yarısında ikili ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.13 oranında artış göstermiştir. İki ülkenin merkez bankaları ikili para takası anlaşmasını yenilenmiştir. Türkiye'de resmi RMB Takas Bankası kurulacaktır. Geçen yıl 410 bine yakın Çinli turist Türkiye'ye gelmiştir. Bir önceki yılla kıyaslanırsa yüzde 65,1 artışla uluslararası ziyaretçiler arasında en hızlı büyüyen pazar olmuştur. Bu yılın ilk yarısında Çinli turist sayısı 190 bini aşarak artış trendini sürdürmüştür.

'BORÇ TUZAĞI' SÖYLEMİ

Kuşak ve Yol, Türkiye dahil güzergahındaki tüm ülkelere fayda sağlayarak halk için Refah Yolu'nu açmıştır. Çin, gelişmekte olan ülkelerle yatırım ve finansman işbirliğini uluslararası kurallar, piyasa ilkeleri ve borçların sürdürülebilirliği prensibi ışığında yürütmektedir ve ilgili ülkelerin finansal açığını kapatması ve ekonomik kalkınmasına kaliteli kaynaklar sunması sıcak bir şekilde karşılanmıştır. Bazı ülkeler tarafından iddia edilen 'borç tuzağı' söylemi tamamen asılsızdır. Bugüne dek hiçbir ortağımız, Çin'in borç tuzağı kurduğunu düşünmemiştir. Ama gelişmekte olan ülkelerin başlıca alacaklıları ve borç yükü kaynakları, aslında bu söylemi yayan az sayıdaki Batılı ülkenin başını çektiği çok taraflı finansal kuruluşlar ve ticari alacaklılardan başka bir şey değildir.

Kuşak ve Yol, tüm ülkelere önemli kalkınma fırsatları sunarak 'işbirliği yolu'nu açmıştır. Girişim, ortak istişare, ortak inşa ve ortak paylaşım ilkelerine bağlı kalıp işbirliğiyle ortak kazanç anlayışını savunmakta, ekonomik entegrasyonu, kalkınma sinerjisi ve sonuçların paylaşımını teşvik etmektedir. Çin ve Türkiye arasında derinleşen karşılıklı faydaya dayalı işbirliği, her iki tarafın iradesi ve gereksinimlerine dayanmakta, ortak kalkınmayı amaçlamakta, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır. ve bu işbirliği dış baskılara maruz kalmamalıdır. Bir avuç ülke Kuşak ve Yol Girişimi'ni karalayarak jeopolitik bir araç olarak görmekte hatta diğer ülkelerin katılımını engellemeye çalışmaktadır. Oysa Kuşak ve Yol, ekonomik işbirliği temelli bir girişimdir; herhangi bir jeopolitik veya askeri ittifak arayışında değildir, etki alanı oluşturmayı amaçlamamakta, hiçbir ülkeyi hedef almamakta, dışlamamaktadır ve tüm ülkelere açıktır.

İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞMELİ

Kuşak ve Yol, güzergahındaki ülkelerin yüksek kaliteli kalkınma taleplerine yanıt vererek Yeşil Yol'u açmıştır. Çin, 'insan ve doğanın uyum içinde bir arada yaşaması' felsefesi doğrultusunda Kuşak ve Yol'u ilerletmekte ve yeşil kalkınmayı teşvik etmektedir. Türkiye'deki Çinli firmalar, güneş enerjisi santralları ve temiz enerji projelerine etkin biçimde katılarak Türkiye'nin enerji dönüşümü ve gelişimine, yeşil kalkınmasına destek olmaktadır. Çin çevre kirliliğini değil, 'yüksek yeşil standartları' ihraç etmektedir. Aynı zamanda Çin, uluslararası kabul görmüş işçi haklarına ve standartlarına saygı göstermekle kalmayıp, emekçilerin meşru haklarının korunmasına da büyük önem vermekte ve Çinli firmaların yasalara göre faaliyet göstermesi, işçi haklarını koruması ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini talep etmektedir. Salgın ve deprem gibi zorluklar ve sınamalar karşısında Çinli firmalar, elinden geleni yaparak yardıma koşmuş ve büyük takdir toplamıştır.

Halihazırda dünya, çatışma mı yoksa işbirliği mi, sıfır toplamlı oyun mu yoksa kazan-kazan mı biçimindeki kritik tercihlerle karşı karşıyayken, Kuşak ve Yol Girişimi'nin işbirliğiyle ortak kazanç anlayışı daha çok değer kazanmıştır. Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki işbirliğimizin daha yüksek kalitede ve daha üst düzeyde ilerlemesini sağlamak üzere Türkiye ile birlikte ortak istişare, ortak inşa ve ortak paylaşım ilkelerine bağlı kalıp kalkınma stratejilerimizi derinlemesine uyumlaştırmayı, karşılıklı siyasi güvenimizi artırmayı, karşılıklı yarara dayalı işbirliğimizi derinleştirmeye hazırız."