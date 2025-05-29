Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Rize'de ziyaretler gerçekleştirdi

Rize'de Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin kentteki temasları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükelçi Jiang Xuebin, beraberindeki Kültür Müsteşarları Zhou Meifen, Sun Wei ve Kültür Ataşesi Dang Guanglong ile birlikte Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti.

Büyükelçi Jiang Xuebin Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayarak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile görüşme gerçekleştirdi.

Vali Baydaş, Büyükelçi Jiang Xuebin'e çayın Türk kültürü ve özellikle Rize için sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da büyük bir değer taşıdığını ifade ederek, Çin ile ilişkileri güçlendirmeyi ve çay turizmini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i de ziyaret eden Büyükelçi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyete, şehrin tanıtımı için Rize Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan "Show-Me Rize" adlı tanıtım filmi izletildi.

Büyükelçi Jiang Xuebin ziyaretlerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile devam etti.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile yapılan görüşmede iki ülke açısından da önemli olan çay konusu ele alındı.