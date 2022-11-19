Çin'in Anhui Eyaletinde "Fotoğrafçılar İçin Bir Cennet" Var

Sonbahar mevsiminin sonlarına yaklaşırken fotoğrafçılar, renkli sonbahar manzarasını fotoğraflamak için Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Huangshan kentindeki Tachuan köyüne akın ediyor.

Sonbahar mevsiminin sonlarına yaklaşırken fotoğrafçılar, renkli sonbahar manzarasını fotoğraflamak için Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Huangshan kentindeki Tachuan köyüne akın ediyor.

Çin'in en güzel dört sonbahar manzarasından biri olarak bilinen Yixian ilçesindeki Tachuan köyü, fotoğrafçılar için bir cennet haline geldi.

Son yıllarda, Yixian ilçesi, fotoğrafçılıkla yeni bir kırsal turizm modeli geliştirmek için uygun önlemler alıyor.

İlçe, turistlerin kolayca güzel manzara fotoğrafları çekebilecekleri "En İyi Fotoğraf Noktaları" kurdu ve yerel fotoğraf turizmini desteklemek için fotoğraf temalı turlar başlattı.

Xidi ve Hongcun adlı iki dünya kültürel mirası köyü ve Ming ve Qing hanedanlarının birçok antik Hui tarzı binasıyla Yixian ilçesi, doğal turizm avantajlarına sahip bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)