Çin'in Anhui Eyaletindeki Sis Kaplı Çay Tarlasının Muhteşem Manzarası
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Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletine bağlı Huangshan şehrinin Huizhou bölgesindeki bir çay tarlası, genellikle sisle örtüldüğü için birçok turist ve fotoğraf meraklısı için cazibe merkezi oldu.
Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletine bağlı Huangshan şehrinin Huizhou bölgesindeki bir çay tarlası, genellikle sisle örtüldüğü için birçok turist ve fotoğraf meraklısı için cazibe merkezi oldu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Huangshan'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel