Çin'in Anhui Eyaletinde Otomobil Sanayi Yılın İlk Yarısında Güçlü Büyüme Kaydetti

HEFEİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin ekonomi ve bilgi teknolojisi departmanına göre, eyaletteki otomobil sanayi yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme kaydetti. Departman, eyalette 2022 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla toplam 781.000 otomobilin üretildiğini belirtti. Eyalette üretilen yeni enerjili araçlar (NEV) ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,1 artışla 214.000 adede ulaşarak toplam üretimin yüzde 27,4'ünü oluşturdu. Anhui'nin en büyük otomobil üreticisi Chery Holding Grup Limited Şirketi de, 2022'nin ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla dünya genelinde 475.250 adet araç sattı. Şirket, Brezilya ve Mısır gibi denizaşırı pazarlara önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 148.000 araç ihraç etti. Anhui merkezli bir diğer otomobil devi JAC Motors da yılın ilk yarısında, denizaşırı pazara ihraç edilen 48.700 adet de dahil olmak üzere 235.200 araç sattı.