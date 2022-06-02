Çin'in Anhui Eyaletinde 370'ten Fazla Çin Timsahı Doğaya Bırakılacak - Haberler

LANGXİ, 2 Haziran (Xinhua) -- Yangtze timsahı olarak da bilinen 370'ten fazla yapay yolla yetiştirilmiş nadir Çin timsahı, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Langxi ilçesindeki bir ulusal doğa koruma alanında 2 Haziran itibariyle doğaya bırakılacak. 200 milyon yıldan fazla süredir dünya üzerinde yaşayan Yangtze timsahı, Çin'e endemik bir hayvan ve ülkede birinci sınıf koruma altında. Türün nüfusunu artırmak için, eyalette 2019'dan bu yana doğaya yeniden salınmaları ve yaşam alanlarının korunmasını da içeren koruma önlemleri uygulanıyor. Gösterilen çabalar sayesinde vahşi doğada yaşayan Çin timsahlarının sayısı 1.000'i aştı. Bu timsahlar vahşi yaşama ayak uydurdular ve başarılı bir şekilde ürediler.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Langxi ilçesindeki ulusal doğa koruma alanında göle bırakılan yapay yolla yetiştirilmiş bir Çin timsahı, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Langxi ilçesindeki ulusal doğa koruma alanında yapay yolla yetiştirilmiş Çin timsahı grubunu serbest bırakmaya hazırlanan çalışanlar, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Langxi ilçesindeki ulusal doğa koruma alanında doğaya salınmayı bekleyen yapay yolla yetiştirilmiş bir Çin timsahı, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Langxi ilçesindeki ulusal doğa koruma alanında yapay yolla yetiştirilmiş Çin timsahı grubunu serbest bırakmaya hazırlanan çalışanlar, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Xinhua / Güncel