Çin'in Anhui Eyaleti Dış Ticarette Rekor Kırdı

HEFEİ, 19 Ocak (Xinhua) -- Hefei Gümrük İdaresi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin dış ticaretinin 2022'de 753,06 milyar yuana (yaklaşık 111 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdığı bildirildi.

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Taihe ilçesinde bir şirkette ihracata yönelik kumaş üreten işçiler, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Xiaopeng/Xinhua)

HEFEİ, 19 Ocak (Xinhua) -- Hefei Gümrük İdaresi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin dış ticaretinin 2022'de 753,06 milyar yuana (yaklaşık 111 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdığı bildirildi.

Gümrük idaresi, Anhui'nin toplam ihracat hacmi 476,37 milyar yuana ulaşırken ithalatın 276,69 milyar yuan olduğunu söyledi.

2022'de Anhui'nin en önemli iki ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ve ABD ile dış ticareti, önceki yıla göre sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 12,8 artışla 102,53 milyar yuan ve 101,53 milyar yuana ulaştı.

Anhui ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ülkeler arasındaki ticaret ise önceki yıla göre yüzde 17 artışla 209,47 milyar yuana yükseldi. Eyaletin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyesi ülkelerle ticareti 2021'e göre yüzde 10 artışla 198,92 milyar yuana ulaştı.

Eyalet, 2022'de önceki yıla göre yüzde 18,5 artışla 299,49 milyar yuan değerinde makine ve elektrikli ürün ihraç ederken yüksek teknoloji ve emek yoğun ürünlerin ihracatı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 7,8 arttı.