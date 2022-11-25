Çin'in Angola Büyükelçisi: Gençler, Çin-Angola Dostluğunun Geleceğini Temsil Ediyor

LUANDA, 25 Kasım (Xinhua) -- Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen ve gençleri yabancı diplomatlarla buluşturan bir forumda konuşan Çin'in Angola Büyükelçisi Gong Tao, Angolalı gençlerin Çin'in dostları olduğunu ve iki ülke dostluğunun geleceğini temsil ettiklerini söyledi.

LUANDA, 25 Kasım (Xinhua) -- Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen ve gençleri yabancı diplomatlarla buluşturan bir forumda konuşan Çin'in Angola Büyükelçisi Gong Tao, Angolalı gençlerin Çin'in dostları olduğunu ve iki ülke dostluğunun geleceğini temsil ettiklerini söyledi.

Gong, Luanda'daki Büyükelçiliklerle İkinci Uluslararası Gençlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Çin Büyükelçiliği bireyler arası ve kültürel değişimleri desteklemeye daima isteklidir" dedi.

Halen yaklaşık 300 Angolalı öğrencinin Çin üniversitelerinde eğitim gördüğünü ve Çin'in geçen beş yılda Angola'daki öğrencilere 150'den fazla burs verdiğini söyleyen Çinli diplomat, Kovid-19 pandemisi nedeniyle eğitimleri kesintiye uğrayan bir grup Angolalı öğrencinin eğitimlerine kaldığı yerden devam etmek için geçen ay Çin'e döndüğünü sözlerine ekledi.

Gong, Çin'in insan kaynakları eğitimi ve genç istihdamı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulamalı ikili işbirliği için Angola ile "stratejik uyumu" güçlendirmenin yanı sıra ekonomik çeşitliliği teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için Angola ile çalışacağını da kaydetti.