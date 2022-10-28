Çin'in Altın Üretimi Ocak-Eylül Döneminde Yüzde 14,04 Arttı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü yayınlanan sektör verileri ülkenin, bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 33,235 ton, başka bir deyişle yüzde 14,04 artışla 269,987 ton altın ürettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü yayınlanan sektör verileri ülkenin, bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 33,235 ton, başka bir deyişle yüzde 14,04 artışla 269,987 ton altın ürettiğini gösterdi.

Çin Altın Birliği'nin verilerine göre, ilk üç çeyrekte Çin pazarındaki altın tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,36 daralmayla 778,09 tona geriledi.

Birliğe göre, Çin'de altın mücevherat tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,31 düşüşle 522,15 ton olarak gerçekleşirken, altın sikke ve külçe altın tüketimi ilk üç çeyrekte yüzde 10,46 düşüşle 191,73 tona geriledi.

Aynı dönemde, endüstriyel ve diğer kullanımlar için altın tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,79 düşüşle 64,21 ton oldu.

Cuma günkü veriler ayrıca, Çin'deki altına dayalı borsa yatırım fonların varlıklarının ilk dokuz ayda 17,32 ton düştüğünü gösterdi. Eylül ayının sonu itibarıyla, Çin piyasasındaki toplam altına dayalı borsa yatırım fonlarının toplam varlıkları yaklaşık 57,97 ton düzeyinde gerçekleşti.