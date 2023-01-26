Çin'in Akupunktur Tedavisi Kanser Ameliyatlarında Acı ve Kaygıyı Azaltıyor

KUDÜS, 26 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in en büyük sağlık kuruluşu Clalit Çarşamba günü, İsrailli araştırmacıların, Çin'in akupunktur tedavisinin jinekolojik onkoloji ameliyatlarında acı ve kaygıyı azalttığını bulduklarını açıkladı.

KUDÜS, 26 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in en büyük sağlık kuruluşu Clalit Çarşamba günü, İsrailli araştırmacıların, Çin'in akupunktur tedavisinin jinekolojik onkoloji ameliyatlarında acı ve kaygıyı azalttığını bulduklarını açıkladı.

Clalit'e bağlı araştırmacılar, ABD merkezli disiplinler arası bir dergi olan Cancer'da yayımladıkları yeni bir araştırmada, ameliyat esnasında uygulanan akupunkturun, yumurtalık ve rahim kanseri de dahil jinekolojik kaynaklı kanser hastalarında acı ve kaygıyı azalttığını buldular.

99 hastayı kapsayan araştırmada, ameliyattan önce akubası, dokunma ve gevşetme teknikleri ile ameliyat esnasında akupunktur tedavisini birleştiren benzersiz bir tedavi yaklaşımının etkisi değerlendirildi.

Sonuçlar, ameliyattan önce tedaviyi alan hastalarda kaygının önemli ölçüde azaldığına, ameliyat sırasında akupunkturun da ilave edilmesinin ise sonradan duyulan acıyı azalttığına işaret etti.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan birisi olan Eran Ben Arye, "Çalışma, her iki tarafın da en iyi yanlarını taşıyan Çin ve bütünleyici tıp dalında çalışan pratisyenler ile cerrah, anestezi uzmanı ve hemşirelerden oluşan bir ekibi biraraya getiren yenilikçi bir tedavi kavramı olan bütünleyici onkolojiyi ifade etmektedir" dedi.