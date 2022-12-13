Çin'in Akıllı Liman İnşaatı, Zor Koşullara Rağmen Küresel İlgi Gördü

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Shanghai Yangshan Derin Su Limanı'nın otomatik konteyner terminalinden bir görünüm, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHENZHEN, 13 Aralık (Xinhua) -- Küresel liman ve su taşımacılığı sektörü, Kovid-19 salgınından büyük ölçüde etkilendi. Bununla birlikte, iyi salgın önleme ve kontrolün yanı sıra ülkenin üretim avantajları sayesinde, Çin'in başlıca limanlarında iş hacmi arttı ve limanlar, dijital ve akıllı inşaatta büyük ilerleme kaydederek dünya çapında limanların akıllı gelişiminde lider bir rol oynadı.

Ulaştırma Bakanlığı'na göre Çin, hem inşa edilmiş hem de yapım aşamasında olan otomatik terminal sayısında dünya lideri konumunda. Ölçekteki büyümeye paralel olarak Çin, yeni rıhtımların ve geleneksel rıhtımların aynı anda birlikte izlenen çeşitli teknolojik yöntemlerle yeniden inşasıyla bir kalkınma yolu oluşturdu.

Aralık 2019'da ilk kazık döşendiğinden beri, Çin'in ıssız bir kumsaldan Tianjin Limanı'nın akıllı sıfır karbon terminalini inşa etmesi yalnızca 33 ay sürdü, tek köprünün işletme verimliliği yüzde 40'tan fazla arttı ve personel tahsisi, geleneksel terminale göre yüzde 60 azaltıldı.

Shangai Yangshan Derin Su Limanı'nın dördüncü aşamasında, ekipmanın uzaktan kumanda mesafesi 100 km'yi aşıyor. Shandong Eyaleti'ne bağlı Qingdao'daki otomatik liman terminalinde, 16 otomatik köprü vinci ve 76 otomatik palet vinci sorunsuz çalışıyor ve 83 otomatik kılavuzlu araç ileri geri gidip geliyor. Bunlar, son yıllarda Çin'de akıllı terminallerin inşasında elde edilen son başarılar.

Shanghai Denizcilik Üniversitesi profesörü mi Weijian, Çin'in akıllı limanların inşasına nispeten geç başlamasına rağmen son yıllarda art arda olumlu politikaların piyasaya sunulduğunu söyledi.

Mi, akıllı liman inşaatı kavramı ve uygulamasının, yerel limanlara yönelik sürekli yatırım ve çok sayıda yüksek teknoloji işletmesi ile birleştiğinde, yenilikçi olduğunu belirterek, Çin limanlarının akıllılık seviyesinin şimdiden dünyanın ön saflarında yer aldığını ve küresel limanların akıllı gelişiminde öncü ve örnek bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Shandong Liman Bilimi ve Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Wang Yusheng, Shandong limanlarının entegrasyonundan önce, tüm limanların, dengesiz bir bilgi geliştirme düzeyi ve çeşitli teknik rotalarla bağımsız olarak çalışan devlete ait işletmeler olduğunu ve veri adası fenomeninin ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Grup, 2020'den bu yana Shandong'daki mevcut tesisleri tam otomatik bir kıyı konteyner terminaline yükseltmek için diğer işletmelerle işbirliği yaparak yeni inşa edilen terminallere kıyasla toplam maliyetleri yüzde 70 oranında düşürdü.

Wang, "Artık geleneksel terminallerimiz, yarı otomatik terminallerimiz ve tam otomatik terminallerimiz var" dedi ve ekledi: "Bir geminin yüklenmesi ve boşaltılması, terminal kaynaklarının entegrasyonunu en üst düzeye çıkaran üç farklı türde terminalde yapılabiliyor."