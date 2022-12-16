Çin'in Ag600m Büyük Amfibi Uçağı Yeni Sipariş Aldı

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'nden (AVIC) Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği AGM600M büyük amfibi uçağı beş uçaklık yeni bir sipariş aldı.

Bir AG600M uçağı, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda su boşaltma işlevini gösteriyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'nden (AVIC) Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği AGM600M büyük amfibi uçağı beş uçaklık yeni bir sipariş aldı.

Çin'in lider uçak üreticisi AVIC'ten yapılan açıklamaya göre, AVIC Genel Huanan Uçak Endüstrisi Ltd. Şti. ile Jiangsu Xiangyue Genel Havacılık Ltd. Şti., Perşembe günü beş adet AG600M yangın söndürme uçağının satın alınmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

AVIC, yeni siparişin Çin'in yerli üretim büyük amfibi uçak modelinin pazara etkili giriş yolunda somut adımlar attığını gösterdiğini belirtti.

Uçağı geliştiren şirket, Çin'in AG600 büyük amfibi uçak ailesine ait tam konfigürasyonlu yangın söndürme modeli olan AG600M için hem üretim hem de pazar anlamında bu yılki hedefine ulaştı.

Uçağı geliştiren şirket, AG600M uçakları için daha önce bir parti sipariş almıştı.

Eylül 2022'de AVIC Genel Huanan Uçak Endüstrisi Ltd. Şti., Everbright Finansal Kiralama Şti, Ltd. ile dört AG600M uçağı için ilk parti satın alma anlaşmasını, HNCA Havacılık Ekipmanları Kiralama Şti. ile ise iki adet AG600M uçağı için bir satın alma niyeti anlaşması imzalamıştı.