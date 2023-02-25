Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Ag600m Amfibi Uçak Prototipleri Uçuş Testine Başladı

Güncel Haberler

Çin'in Ag600m Amfibi Uçak Prototipleri Uçuş Testine Başladı

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in AG600 büyük amfibi uçağı ailesine mensup tam konfigürasyonlu yangın söndürme uçağı modeli olan AG600M'nin dört prototipi de uçuş testi görevine başladı.

Çin'in Ag600m Amfibi Uçak Prototipleri Uçuş Testine BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda su bırakma fonksiyonunu gösteren bir "Kunlong" kod adlı amfibi yangın söndürme uçağı AG600M görülüyor, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hong Zehua/Xinhua)

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in AG600 büyük amfibi uçağı ailesine mensup tam konfigürasyonlu yangın söndürme uçağı modeli olan AG600M'nin dört prototipi de uçuş testi görevine başladı.

Uçağı geliştiren ve ülkenin önde gelen uçak üreticisi olan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC), Cumartesi günü yaptığı açıklamayla dördüncü AG600M yangın söndürme uçağının Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi.

17 dakikalık uçuşu sırasında planlanmış bir dizi uçuş testi gerçekleştiren uçak, kontrol sistemi ve diğer tüm sistemlerin dengeli şekilde çalışmasıyla mükemmel bir performans sergiledi.

AVIC uçağın başarılı ilk uçuşunu tamamlamasının, dört AG600M uçak prototipinin de tip sertifikası alabilmek için uçuş testi görevine başladığı anlamına geldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title