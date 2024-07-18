Üye Girişi
Haberler

Çin'in AG600 amfibi uçağı yüksek sıcaklık ve yüksek nem testini başarıyla tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin tarafından bağımsız olarak geliştirilen AG600 büyük amfibi uçağı, yüksek sıcaklık ve yüksek nem uçuş testini başarıyla tamamladı. Test sırasında tüm sistemler iyi performans gösterdi.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin tarafından bağımsız olarak geliştirilen AG600 büyük amfibi uçağı, yüksek sıcaklık ve yüksek nem uçuş testini başarıyla tamamladı.

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre AG600'ün yaklaşık 2,5 saat süren testi, Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir havaalanında gerçekleştirildi. Ülkenin önde gelen uçak üreticisi AVIC, test sırasında tüm sistemlerin iyi performans gösterdiğini kaydetti.

Uçuş testinden önce uçak, ortalama 35 santigrat derecenin üzerinde sıcaklık ve ortalama yüzde 44'ün üzerinde nem oranına sahip bir ortamda beş saat boyunca güneşe maruz bırakıldı.

Uçağın hidrolik sistemini test etmeyi amaçlayan yüksek sıcaklık ve yüksek nem uçuşu, AG600'ün sertifikasyon sürecinin önemli bir parçası olma özelliği taşıyor.

AVIC, AG600'ün soğuk hava uçuş testini ise bu yılın Şubat ayında Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Teknoloji Güncel Haberler

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

 Köyler arasındaki dava sonuçlandı! 2 şehrin sınırı değişti

Köyler arasındaki dava sonuçlandı! 2 şehrin sınırı değişti

 Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title