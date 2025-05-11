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Çin'in AG600 Amfibi Uçağı Yan Rüzgar Testlerini Tamamladı

Çin'in AG600 Amfibi Uçağı Yan Rüzgar Testlerini Tamamladı
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Çin Havacılık Sanayi Şirketi, AG600 amfibi uçağının yan rüzgar testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Uçak, acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı ve orman yangınlarını söndürme kapasitesine sahip.

Çin'in "AG600" adı verilen yerli üretim büyük amfibi uçağının yan rüzgar testlerini tamamladığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, uçağın iniş ve kalkış yan rüzgar testleri Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Şilinhot şehrinde yapıldı.

Uçağın üreticisi Çin Havacılık Sanayi Şirketinden (AVIC), yapılan açıklamada, test sonuçlarının standartları karşıladığı ve uçağın kuvvetli rüzgar şartlarındaki güvenliği ve güvenilirliğinin doğrulandığı belirtildi.

Uçağın hava alış sisteminin uyum testinde başarılı olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca farklı yer testlerine tabi tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada, testlerin ardından bir AG600 uçağının Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinin Ciagıdaçi şehrine uçtuğu, uçağın burada konuşlandırılacağı, orman koruma ve araştırma görevinde kullanılacağı kaydedildi.

"Su ejderi"

Acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan AG600 sınıfı amfibi uçak, "Kulong" (su ejderi) kod adıyla da anılıyor.

Uçağın, orman yangınlarını söndürme, denizde arama-kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

Genişliği tek koridorlu yolcu uçaklarından biraz daha fazla olan AG600, 38,9 metre uzunluğunda ve 11,7 metre yüksekliğinde bir gövdeye sahip. Uçağın kanat açıklığı 38,8 metreye ulaşıyor.

12 tona kadar su taşıyabiliyor

4500 metre maksimum menzile sahip AG600, kalkış ağırlığı bakımından dünyanın en büyük amfibi uçağı konumunda bulunuyor.

Özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen "AG600M" modeli, 60 tonla kalkış yapabilirken 12 tona kadar su taşıyabiliyor.

AG600, saatte 220 kilometre kadar düşük hızda ve orman seviyesinin 30 ila 50 metre üzerinde uçabiliyor.

Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesinin yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Uçuşa elverişliliği tescil edilmişti

AG600'ün karadan ve denizden havalandığı ilk test uçuşları, 2022'de yapılmıştı.

AVIC, mart başında uçağın uçuşa elverişlilik lisansı için gereken tüm uçuş testlerini tamamladığını bildirmişti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" 20 Nisan'da vermişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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